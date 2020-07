Torcedores brincam com nome de novo treinador do Flamengo nas redes sociais

Rio - Novo treinador do Flamengo, Domènec Torrent assinou nesta sexta-feira com o clube carioca. Os torcedores não perderam tempo e já começaram a brincar com o nome do espanhol na Internet. A comparação foi com o aplicativo de compartilhamento de arquivos chamado "µTorrent". O treinador assinou até o fim de 2021.

