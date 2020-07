Vídeo: veja os nove gols do Flamengo sobre o Olaria

Rio - O Flamengo venceu o Olaria por 9 a 0 em jogo-treino com três tempos de 45 minutos cada, nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu. A equipe foi dirigida por Maurício de Souza, que vem comandando a equipe desde a saída de Jorge Jesus.

Pedro (2), Gabigol, Bruno Henrique, Léo Pereira, Rodrigo Caio, Pedro Rocha, Rodrigo Muniz e Lincoln foram os autores dos gols do Rubro-Negro. A partida serviu como preparação para o início do Campeonato Brasileiro.

A partida não contou com a transmissão da Fla TV, canal de Youtube oficial do clube.

Confira aqui todos os gols da partida: