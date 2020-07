Meia revela que Jesus garantia permanência no Flamengo: 'Disse que havíamos virado uma família'

Rio - O Flamengo já tem um novo técnico. Domenèc Torrent assinou com o Rubro-Negro e foi anunciado nesta sexta-feira pelo clube carioca. O espanhol chega para substituir Jorge Jesus, que chegou a renovar com o Fla, mas um mês depois, acertou com o Benfica. Em entrevista à 'Fox Sports', o volante Thiago Maia afirmou que o português garantia ao elenco que permaneceria no cargo."O Mister em nenhum momento demonstrou que estava em dúvida. Sempre falava que ia ficar, que nunca tinha trabalhado com uma equipe como a nossa, porque deixou de ser um time e virou uma família. Toda vez que ele reunia a gente e falava algumas coisas sempre se emocionava, porque realmente dava para ver que ele gostava muito da gente e do Flamengo", disse o meia, que emendou:"Também não teve conversa com a diretoria antes. Só teve depois da saída, dizendo o que aconteceu, que ele tinha tomado a decisão. Mas nós não soubemos de nada antes e nem percebemos nada. O que eu sei é que o Mister gostava muito do Flamengo", encerrou Thiago. Pelo Flamengo, Jorge Jesus conquistou o Brasileirão, Libertadores, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Cariocão.