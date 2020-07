Neto critica escolha de Torrent pelo Flamengo: 'Eu iria atrás do Guardiola ou do Klopp'

Rio - A contratação de Domènec Torrent pelo Flamengo não agradou Neto. Em seu canal no Youtube, o ex-jogador detonou a escolha do espanhol para substituir Jorge Jesus no comando da equipe rubro-negra.

“O Flamengo está de sacanagem em contratar um treinador que não tem título, que era auxiliar. Ainda espera que ele faça o mesmo que o Jesus. Flamengo está ferrado. Não estou dizendo que o Torrent não vai fazer um grande trabalho, mas para ele superar o Jorge Jesus precisa ganhar Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e Mundial. Você acha que ele tem condições de fazer isso?”, disse o apresentador.

Neto ainda fez uma afirmação ousada sobre quem traria para ser o técnico do Flamengo.

“Se eu fosse presidente do Flamengo eu iria atrás do Guardiola, Klopp. Quando você contrata o Torrent, você mostra claramente que você não quer treinador brasileiro e você contrata por currículo. Se você comparar o currículo dele com Muricy, Felipão, Joel Santana, Parreira e Luxemburgo não há comparação, mas será que ele, como espanhol, terá a mesma visão do Jorge Jesus? Eu não sei”, completou.