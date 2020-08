Pep Guardiola e Manchester City manda mensagem para novo treinador do Flamengo

Rio - O Flamengo anunciou na última sexta-feira Domènec Torrent como novo técnico do clube , após "peregrinação" na Europa por treinador. Torrent foi auxiliar técnico de Pep Guardiola e recebeu uma menagem do profissional após o anúncio do Rubro-Negro.

Além do treinador espanhol, o perfil do Manchester City, clube no qual Domènec também foi auxiliar de Guardiola, mandou mensagens ao novo técnico do Flamengo.

Torrent deve chegar no Brasil neste domingo e começar os treinamentos para o início do Campeonato Brasileiro. O espanhol tem contrato com o Flamengo até o dezembro de 2021.