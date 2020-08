Rio - Antes de Jorge Jesus e os inúmeros títulos do português pelo Flamengo, o técnico da equipe era Abel Braga. Criticado pelos desempenhos ruins da equipe, o treinador brasileiro foi demitido na metade do ano passado. Em entrevista à Fox Sports no último sábado, Abel disse que as críticas ao trabalho realizado no Rubro-Negro foram 'exageradas'.



"Acho que houve um pouco de exagero. Tudo aquilo que, até aquele momento, era o que o Flamengo queria, foi conseguido. Conseguimos, com 11 dias de treinamento, ganhar a Florida Cup, jogando contra o Ajax. Ganhamos a Taça Rio e o Campeonato Carioca. Classificamos em primeiro na Libertadores, fato que não acontecia há 11 anos", comentou Abel Braga.



Após a saída de Abel, o Flamengo trouxe, além de Jesus, outros reforços, como Pablo Marí, Gerson, Rafinha e Filipe Luis. Com elenco recheado de boas peças, o 'Mister' levou o Fla aos títulos do Brasileirão, Libertadores, Carioca, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. No último mês, o português deixou o cargo e será substituído pelo espanhol Domènec Torrent.