Rio - As categorias Sub-18 e Sub-20 do Flamengo retornarão aos treinamentos no Ninho do Urubu nesta segunda-feira, mas na primeira semana as atividades acontecerão em grupos separados: segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira um grupo, terça-feira, quinta-feira e sábado outro grupo.

Na segunda, quarta e sexta-feira um grupo de 12 jogadores participará das atividades. Já na terça, na quinta e no sábado outros 11 atletas, distintos, farão o treino.

Os goleiros farão atividades à parte. Na segunda e na terça-feira, um grupo com três da posição partipará do treino. Os supervisores irão definir, nos dias restantes, os horários e dias de treinamento.

Ainda que alguns atletas terão que treinar apenas alguns dias da semana, há aqueles que treinarão todos os dias no Ninho do Urubu. Como é o caso do zagueiro Nathan, do lateral-direito Matheuzinho, do volante Gomes, e dos atacantes Lázaro e Rodrigo Muniz.

Internamente, o Flamengo informou também que os atletas Kauã e Danilo passarão pelo teste do novo coronavírus na segunda-feira, segundo apurou a reportagem.

O clube vai iniciar a preparação para o retorno do Campeonato Carioca Sub-20, no dia 9 de setembro que foi paralisado devido à pandemia da Covid-19. A competição seguirá o protocolo "Jogo Seguro" utilizado na Série A da disputa do profissional, conquistado pelo Flamengo.