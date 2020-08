Rio - Rumo ao Brasil para assumir o Flamengo, o técnico espanhol Domènec Torrent já planeja algumas mudanças no elenco atual da equipe. De acordo com o 'Globoesporte.com', o novo treinador do clube, que chega para substituir o português Jorge Jesus, quer a contratação de mais um volante e um atacante pelo lado direito.



Domènec já tem assistido vídeos e feito contatos telefônicos para entender melhor como joga o time atual do Flamengo. O Rubro-Negro, inclusive, mudou a programação do próximo treinamento do grupo. Após a folga do fim de semana, a atividade, que estava marcada para a próxima segunda pela manhã, foi remarcada para a tarde.



A apresentação de Domènec Torrent está marcada para esta segunda-feira, às 12h30, no CT Ninho do Urubu. O treinador já está em viagem para o Brasil e tem previsão de chegada para às 5h da manhã. O treinador terá menos de uma semana para treinar a equipe para a estreia no Brasileirão, contra o Atlético-MG, no dia 9, às 16h.