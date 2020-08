Jesus é apresentado no Benfica e revela: 'Vim ganhar menos do que no Flamengo'

Portugal - Jorge Jesus foi apresentado na manhã desta segunda-feira, em Lisboa, como novo técnico do Benfica. Em sua chegada, o Mister explicou os motivos que o levaram a retornar ao clube português e disse que receberá menos dinheiro do que se tivesse permanecido no Flamengo.

"Não vim para o Benfica para me reformar. O presidente me ofereceu quatro anos de contrato. Eu disse que não queria, queria um, ele disse pelo menos dois. Eu disse: "Fazemos dois anos". Não vim para melhor meu contrato salarial, vim ganhar menos dinheiro que ganhava no Flamengo. Vim para o Benfica porque acredito em um projeto, porque acredito que essa nação tem todas as condições de fazer o Benfica grande, recuperar o prestígio internacional que teve durante muitos anos", disse Jesus.

Ao pedir a união da torcida do Benfica para os próximos desafios, o Mister fez uma menção ao Flamengo e se emocionou.

"Não sou o salvador. Salvador seremos todos os benfiquistas. É importante pensarmos... Perdoem se vou falar de onde cheguei. Cheguei de um grande clube, também, de um grande clube que se uniu em volta de seu treinador, de seu time, e por isso que ganhamos grandes títulos internacionais. E falo do Flamengo para agradecer do fundo do meu coração a forma como me trataram, a amizade e o amor que tiveram por mim. E agora pensem: o Flamengo tem 50 milhões de torcedores. Para vir para o Benfica, teve que ter haver uma causa muito grande. E eu vim, estou aqui para voltar a ganhar, com este presidente e todos os benfiquistas unidos", concluiu.