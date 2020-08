Marcos Braz desmente negociação por Daniel Alves: 'Nunca falamos nesse assunto'

Rio - Domènec Torrent foi apresentado nesta segunda-feira pelo Flamengo como novo treinador. Apesar da maioria das perguntas direcionadas ao comandante espanhol, Marcos Braz também aproveitou para esclarecer alguns pontos envolvendo negociações. De acordo com o VP de futebol do Rubro-Negro, não existe nenhuma tratativa por Daniel Alves, do São Paulo."A pergunta foi muito bem formulada, começou como boato e a resposta será também como boato. A gente respeita muito o atleta, ele é um atleta de seleção brasileira, com uma história magnífica no futebol mundial, trabalha hoje em um clube importantíssimo de São Paulo mas isso em nenhum momento veio a tona aqui, nunca falamos sobre esse assunto", disse Braz.A notícia havia sido especulada no último final de semana e movimentou a torcida do Flamengo nas redes sociais. O São Paulo tem problemas para pagar o alto salário do craque, que gira em torno de R$ 1,5 milhão, mas como informado por Braz, não existe negocio com o Fla. Domènec Torrent já trabalhou com o lateral na época de Barcelona, quando auxiliava Guardiola.