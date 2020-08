Rio - O Flamengo apresentou seu novo técnico, Domènec Torrent, na última segunda-feira . No entanto, para o comentarista Mauro Cezar Pereira, a presença de um novo comandante não deve alterar a maneira que a equipe jogava sob o comando de Jorge Jesus, antecessor do catalão.

"Acho que a tendência no início é que o Flamengo repita mais ou menos a mesma forma de jogar que vinha adotando. Aliás, com o Jorge Jesus o Flamengo nunca teve uma forma de jogar, pelo contrário, o time mudava muito, em esquema tático, o comportamento da equipe se modificava, até nas finais do Carioca, quando o Flamengo não jogou bem, teve formas diferentes de jogar, inclusive, nos jogos contra o Fluminense. Então achar que o Flamengo tem um cardápio único também eu acho que é um equívoco", afirmou Mauro durante o podcast "Posse de Bola", do "UOL".

Domènec Torrent fará sua estreia pelo Flamengo no próximo domingo, contra o Atlético-MG, às 16 horas, no Maracanã.