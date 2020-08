Rio - Após ter seu nome ventilado no Flamengo, negado por dirigente do clube carioca, o próprio lateral-direito e meia Daniel Alves negou a possibilidade de vestir a camisa rubro-negra. O jogador afirmou que no Brasil só joga pelo São Paulo.

"Que fique claro: único clube é o São Paulo. É meu sonho de criança. Não jogo em outro clube que não for o São Paulo no Brasil. Aqui no Brasil estou por um sonho, não por parte financeira, dinheiro", afirmou.

Daniel Alves, porém, falou sobre o novo treinador do Flamengo, Domènec Torrent. Eles estiveram juntos, quando o lateral defendeu o Barcelona e o espanhol era auxiliar de Pep Guardiola.



"Queria dar boas-vindas ao Dome, vivemos momentos incríveis e históricos. Fazemos parte um da vida do outro. Como embaixador brasileiro, dou boas-vindas e espero êxito no Flamengo, exceto contra o São Paulo", disse.