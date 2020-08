Mauro Cezar: 'Flamengo está em estágio mais avançado com Domènec que o Atlético-MG do Sampaoli'

Rio - Domènec Torrent chegou ao Rio na última segunda-feira e desde então vem comandando os treinos do Flamengo. No entanto, para o comentarista Mauro Cezar Pereira, mesmo com o pouco tempo, o trabalho do espanhol no Flamengo está em estágio mais avançado do que o de Jorge Sampaoli no Atlético-MG.

"O time já funciona e ele [Torrent], evidentemente, já viu os vídeos dos jogos do Flamengo, poderá ver outros, inclusive, para tirar qualquer dúvida. Ele não está sozinho, está com seus auxiliares, ele vai ter toda a condição de fazer com que o time continue de onde parou. Parou que eu falo é saída do Jesus, e sem o fantasma que o Jesus foi embora, agora virou a página. Então, ele tem um time num estágio muito mais avançado do que o do Atlético-MG", disse Mauro durante o podcast "Posse de Bola", do "UOL".

"O Sampaoli está construindo o time, então, o Sampaoli está mais atrasado nisso aí. Obviamente, e não é culpa dele, claro que não, que ele começou agora. Além disso, embora o Galo tenha feito muitas contratações, há uma diferença técnica, o Flamengo tem um time melhor, os jogadores do Flamengo são melhores do que os do Atlético-MG", completou.