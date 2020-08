Jornal português afirma que Benfica ainda não desistiu de tirar Bruno Henrique do Flamengo

Rio - O Benfica ainda tem Bruno Henrique como alvo para reforçar seu ataque. De acordo com o jornal português "A Bola", após acertar com Gilberto, do Fluminense, a equipe de Jorge Jesus fará uma investida em breve para tentar tirar o atacante da Gávea.

Segundo a publicação, o Benfica estaria disposto a desembolsar cerca de 12 milhões de euros (R$ 74.85 milhões). A multa rescisória do camisa 27, no entanto, é cerca de três vezes maior do que esse valor.

Caso Bruno Henrique feche com o Benfica, deve ser o terceiro brasileiro a acertar com o time português nos últimos dias. Além de Gilberto, os encarnados têm muito bem encaminhada a contratação de Everton Cebolinha, do Grêmio.