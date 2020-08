Atacante da Seleção elogia escolha do Flamengo por Domènec: 'Muito bom no que faz'

Rio - O atacante Gabriel Jesus, do Manchester City, elogiou a escolha do Flamengo pelo técnico Domènec Torrent. Em entrevista ao Esporte Interativo, o atacante da seleção brasileira rasgou elogios ao treinador catalão e relembrou seu trabalho na Inglaterra.

"Ele me surpreendeu. Sempre o considerei um treinador e não apenas um auxiliar. Tem perfil de treinador, sempre conversou com os jogadores no mesmo nível que o Pep Guardiola. Me ensinou bastante desde que cheguei no clube. É muito bom no que faz e vai somar muito no Flamengo. Acertaram na escolha", disse o jogador.

Domènec Torrent deve fazer sua estreia pelo Flamengo no próximo domingo, às 16 horas, contra o Atlético-MG, no Maracanã.