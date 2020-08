Comissão técnica e Domènec Torrent iniciam aulas de português no CT do Flamengo

Rio - Não foi só para aplicar treino que Domènec Torrent esteve no Ninho do Urubu nesta quarta-feira. Isso porque, o Flamengo contratou uma professora de português para ensinar a língua falada no Brasil ao técnico catalão, que solicitou o auxílio ainda no período em que estava negociando com o clube. A informação inicial foi publicada pela "ESPN Brasil" - e confirmada pelo LANCE!.

LEIA MAIS: Confira mais informações sobre o Flamengo



Além de Torrent, o auxiliar Jordi Guerrero e o analista de desempenho Jordi Gris, que já tinha certa facilidade na língua portuguesa, também estiveram presentes para a realização da aula inicial. A professora, cabe destacar, passou por teste da Covid-19 anteriormente.



A fim de adaptar-se à "realidade do clube" (e não o contrário), como já destacou, Domènec tem perguntado a interlocutores, como Juan, ex-zagueiro e atual integrante do departamento de futebol do clube, se os jogadores têm entendido as suas orientações no CT. O feedback tem sido positivo, inclusive com o comandante a elogiar a intensidade dos atletas nas atividades diárias. Além de Torrent, o auxiliar Jordi Guerrero e o analista de desempenho Jordi Gris, que já tinha certa facilidade na língua portuguesa, também estiveram presentes para a realização da aula inicial. A professora, cabe destacar, passou por teste da Covid-19 anteriormente.A fim de adaptar-se à "realidade do clube" (e não o contrário), como já destacou, Domènec tem perguntado a interlocutores, como Juan, ex-zagueiro e atual integrante do departamento de futebol do clube, se os jogadores têm entendido as suas orientações no CT. O feedback tem sido positivo, inclusive com o comandante a elogiar a intensidade dos atletas nas atividades diárias.