Comentarista da Fox Sports não vê espaço para Daniel Alves no Flamengo: 'Não seria titular'

Rio - Os rumores posteriormente desmentido de uma possível negociação entre Daniel Alves e Flamengo foram assunto no último fim de semana. Apesar da possibilidade não existir, será que o jogador teria vaga na equipe de Domènec Torrent? Na opinião do comentarista da Fox Sports, Rodrigo Cascino, o atleta não teria condições de ser titular.

"O Daniel Alves, se chegar hoje no Flamengo, não é titular nem no meio e nem na lateral direita", afirmou. Daniel Alves é uma das principais peças do time de Fernando Diniz. Atualmente, ele é titular da seleção brasileira. Para a lateral, o titular do clube carioca é Rafinha, de 34 anos.

Os rumores de uma possível ida de Daniel Alves para o Flamengo foram negados por dirigentes do clube carioca e pelo próprio jogador do São Paulo. O lateral disse que no Brasil só atua pelo Tricolor Paulista.