Rio - As vésperas do confronto contra o Flamengo, quatro jogadores do Atlético Goianiense testaram positivo para o novo coronavírus. Porém, o clube entrou com um recurso junto a CBF pedindo a liberação dos atletas contaminados. O pedido foi aceito pela entidade.

Em entrevista ao jornalista Gabriel Reis, do canal ‘Paparazzo Rubro-Negro’, em Goiânia, Marcos Braz o vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, revelou nesta quarta-feira que irá seguir as normas da CBF.

"Não sou médico. Não tem o que fazer. O Flamengo vai cumprir as recomendações que a CBF mandar", disse.

Segundo informações da jornalista Nathália Freitas, da Rádio Sagres, os representante do Atlético-GO alegam que os jogadores não são mais potenciais transmissores da doença.