Ex-jogador do Flamengo afirma que torcedores devem agradecer Jesus por trabalho: 'Foi espetacular'

Rio - O ex-jogador Alex, que teve passagens por grandes clubes do futebol brasileiro como Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo, falou sobre o trabalho do treinador Jorge Jesus pelo clube carioca. Em participação no podcast "Posse de Bola", o ex-apoiador fez muitos elogios ao português.

"O trabalho do Jorge Jesus no Flamengo é algo absurdo, espetacular. O que ele conseguiu fazer em pouquíssimo tempo, acho que trabalhou 13 meses, isso normalmente todo mundo está falando que o trabalho está iniciando para pegar, o dele já estava no final, ele voltando para Portugal. O do Jesus é surreal, é algo espetacular, é algo que o flamenguista tem que agradecer, porque comemoraram bastante, mas eu não vejo como vergonhoso, não. Eu vejo muito mais naquela onda que eu acabei de dizer, é muito mais coisa de você começar a olhar e ver, 'isso aqui é legal, dá para eu usar', muito mais como aprendizado, como troca mesmo eu acho que quanto mais ideias diferentes tiver, melhor", opinou.

Jorge Jesus foi substituído pelo treinador espanhol Domènec Torrent. O começo do novo comandante do Flamengo não tem sido dos melhores. Em dois jogos, a equipe carioca foi derrotada em duas oportunidades pelo Campeonato Brasileiro.