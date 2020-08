Rio - O começo de Domènec Torrent no Flamengo tem sido bem complicado. Com duas derrotas em dois jogos, o treinador já é contestado pela imprensa e pelos torcedores. A apresentadora da Band, Renata Fan, deu dicar para o espanhol melhorar o seu desempenho na equipe carioca.

"Dome, não dá para chegar mudando ou radicalizando. Não dá. Tem que ganhar. Ganha duas, três, quatro e depois você começa, aos pouquinhos, a trazer uma filosofia europeia, que é bem-vinda, que o Flamengo também precisa. Mas, quando você é favorito, e aqui no Brasil não adianta nem jogar bem e perder, tem que ganhar", afirmou Renata Fan.

Em dois jogos no comando do Flamengo, Domènec Torrent perdeu duas partidas. O Rubro-negro volta aos gramados neste fim de semana contra o Coritiba, no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro.