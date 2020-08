Antes de fechar com o Olympiacos, Rafinha teria recusado oferta do futebol alemão

Rio - Muito perto de deixar o Flamengo rumo ao Olympiacos, da Grécia, o lateral-direito Rafinha teria recusado recentemente uma oferta do futebol alemão. De acordo com informações do portal "UOL", o Schalke 04 o procurou na janela do início do ano. No entanto, na ocasião, o experiente jogador preferiu permanecer no clube carioca.

A proposta do clube grego para Rafinha foi de dois anos de contrato e que a oferta salarial foi excelente para o lateral, o que tornou inviável que o Rubro-negro conseguisse cobri-la.

O atual contrato do lateral-direito com o Flamengo vai até dezembro de 2021, no entanto, há uma cláusula que permite a saída de graça do jogador caso chegue proposta de algum clube europeu, que o agrade.



Rafinha chegou ao Flamengo no meio do ano passado e rapidamente caiu nas graças da torcida do Flamengo. O jogador foi um dos líderes de todos os títulos conquistados sob o comando de Jorge Jesus. O lateral levantou uma Libertadores, um Brasileiro, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e um Campeonato Carioca.