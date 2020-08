Comentarista da ESPN afirma que oferta grega mexeu com Rafinha: 'Se não fosse a Covid já estaria embarcando'

Rio - O lateral Rafinha está muito perto de acertar com o Olympiacos, da Grécia. De acordo com informações do comentarista da ESPN Brasil, Zé Elias, a oferta da equipe europeia mexeu bastante com o jogador do Flamengo.

"Olha, pelas informações que eu recebi, se não fosse a Covid-19, o Rafinha já estaria embarcando para a Grécia. A oferta é muito boa, ele vai para um clube bom, que vai disputar a Liga dos Campeões", afirmou o ex-jogador.

Os dirigentes da Gávea foram pegos de surpresa. Eles até tentaram reverter a proposta do clube grego, mas não tiveram chances. Além de luvas, Rafinha deve receber o triplo do que ganha atualmente no Flamengo. A diretoria rubro-negra não gostou da maneira que a negociação foi conduzida, mas respeitou a decisão do atleta.



Com a janela de transferências para o exterior fechada, o Flamengo terá que recorrer ao mercado interno. Além de João Lucas, o clube não possui outra peça de reposição no elenco profissional. Por isso, Matheusinho, do time sub-20, deve ser promovido.



Pouco mais de um ano após a sua chegada ao Rio de Janeiro, Rafinha disputou 46 partidas e conquistou cinco títulos. Essa é a segunda baixa inesperada no Flamengo. Em julho, o clube não cogitava uma possível saída do treinador Jorge Jesus e não apresentou um "Plano B" imediato para repor o vácuo deixado pelo português, que acertou com o Benfica.