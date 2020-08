Treinador de clube grego ouviu recomendações de Jorge Jesus sobre Rafinha

Rio - Rafinha está muito perto de voltar para o futebol europeu. O lateral-direito tem em mãos uma proposta do Olympiacos, da Grécia, e está inclinado a aceitá-la. O clube grego ofereceu um contrato de dois anos, até junho de 2022, pelo qual ele receberá um salário anual de 3 milhões de euros (R$ 19 milhões).

Além dos valores, outro fator pode ser determinante na saída de Rafinha. Técnico do Olympiacos, Pedro Martins procurou Jorge Jesus antes de entrar em contato com o camisa 13, para demonstrar o interesse.

O contato de Rafinha com o Flamengo vai até o meio de 2021. No clube desde o ano passado, o lateral foi titular absoluto do time campeão brasileiro, da Copa Libertadores, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e do Campeonato Carioca.