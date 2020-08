Flamengo esteve perto de contratar goleiro do São Paulo para substituir Diego Alves

Rio - Titular absoluto do Flamengo, Diego Alves foi um dos protagonistas nas conquistas recentes do Rubro-Negro. No entanto, a história poderia ser totalmente diferente. Em 2018, o goleiro foi afastado por cerca de três meses e quase deixou o clube.

Atual dirigente do Flamengo, Marcos Braz foi questionado sobre a atual situação contratual de Diego Alves, e relembrou a boa relação do atleta com a diretoria. Vale ressaltar que o vínculo do camisa 1 vai até dezembro deste ano.



"O Diego Alves estava três meses afastado (quando a atual diretoria assumiu). Tinha goleiro vindo do México (Tiago Volpi, que defendia o Querétaro) que já estava pertinho do Rio de Janeiro, depois teve que pegar a ponte aérea para São Paulo. A gente conversou com Diego Alves, e ele continuou", disse Marcos Braz em entrevista coletiva concedida no início da tarde desta sexta-feira.

Expulso na derrota por 3 a 0 diante do Atlético Goianiense, Diego Alves está fora da partida contra o Coritiba, neste sábado, no Couto Pereira, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h30 (de Brasília).