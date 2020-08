Planejamento do Olympiacos prevê embarque de Rafinha na próxima quarta-feira

Rio - O lateral-direito Rafinha está oficialmente fora do Flamengo. Após aceitar a oferta do Olympiacos e comunicar à diretoria rubro-negra, o jogador já acerta os últimos detalhes com o time grego para se apresentar, fazer exames e assinar contrato de dois anos. Segundo apurou a reportagem do O Dia com pessoas do time europeu, o jogador embarca na próxima quarta-feira para o Velho Continente para iniciar a sua trajetória na Grécia.



Rafinha está em Goiânia com a delegação do Flamengo, mas não embarca para Curitiba, onde o Rubro-Negro encara o Coritiba neste sábado, às 19h30, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral recebeu a proposta na última quarta-feira, horas antes do duelo com o Atlético-GO e encaminhou em seguida aos dirigentes cariocas, que até tentaram fazer com que o jogador mudasse de ideia, mas foi em vão, e o experiente atleta decidiu fechar com o Olympiacos.



Rafinha tem 34 anos (completa 35 no próximo dia 7) e entrou em campo 46 vezes pelo Flamengo, deu oito assistências e não marcou nenhum gol. Em pouco mais de um ano, o experiente lateral-direito conquistou Campeonato Carioca, Brasileirão, Libertadores, Recopa e Supercopa, além de ter sido um dos pilares do time na temporada 2019.