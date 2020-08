Ex-lateral do Manchester City é oferecido ao Flamengo para substituir Rafinha

Rio - O Flamengo segue mapeando o mercado em busca do substituto ideal para Rafinha . A diretoria rubro-negra já definiu que deseja um nome experiente e que esteja sem contrato. Diante deste cenário, o lateral Pablo Zabaleta, ex-Manchester City, foi oferecido ao clube da Gávea.

No entanto, a cúpula do Flamengo não se animou com a possibilidade de contratar o argentino. A idade avançada do atleta - 35 anos - é visto como um grande empecilho pelos dirigentes, que desejam um atleta um pouco mais novo.

Pablo Zabaleta já trabalhou com o técnico Domènec Torrent no Manchester City. O jogador está sem clube desde que deixou o West Ham, em julho.