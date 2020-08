Jogador do Grêmio afirma que 5 a 0 para o Flamengo foi injusto: 'Jogo para 1 a 0'

Rio - Um dos jogadores mais experientes do Grêmio, o meia Maicon, campeão da Libertadores pelo clube em 2017, falou a respeito de um dos jogos mais marcantes da história recente da competição: a goleada para o Flamengo na semifinal do ano passado. Na opinião do atleta, o resultado de 5 a 0 foi exagerado.

“Era jogo para 1 a 0 ou 2 a 1. A gente tomou quatro gols de bola parada. O jogo não condiz com o que seria o duelo das equipes”, disse o atleta", disse em participação no programa "Aqui com Benja", da Fox Sports.



