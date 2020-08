Ex-treinador do Flamengo aprova contratação de chileno: 'Excelente profissional'

Rio - O Flamengo está em busca de reforços para a lateral-direita, após a saída repentina de Rafinha para o Olympiakos, da Grécia. O que tudo indica é que o chileno Maurício Isla, de 32 anos, seja o substituto para a posição, o que agradou Reinaldo Rueda.

Em entrevista ao "Fox Sports", o ex-treinador do Rubro-Negro e atualmente no comando da Seleção Chilena, rasgou elogios ao defensor e o quão importante seria a contratação do jogador para o elenco do clube.

"Penso que ele é um excelente profissional, uma grande trajetória, mais de 10 anos na Europa com um grande sucesso, além de tudo que ele significa para seleção nacional. Tem um grande comportamento, um homem com muito temperamento, com muita disposição de trabalho e muita entrega”, afirmou Rueda, que completou:



"Taticamente é muito inteligente. Tem uma compreensão de jogo excelente. Não é a toa que interessa ao Flamengo. Ele tem uma vocação ofensiva e se identifica com a filosofia e o conceito de jogo que o Flamengo tem. Sempre busca o jogo no campo rival. Maurício Isla vai ser importantíssimo nessa amplitude de campo, nos cruzamentos que realiza o Maurício nesta vocação ofensiva", concluiu.

Rueda revelou estar na torcida para que o negócio se concretize, visto que vai ser bom para o aproveitamento dele na seleção chilena.

"Para nós da seleção chilena vai ser importante que ele mostre todo este talento num clube com este sentimento, com esse organização e com essa metodologia. Vai ser muito positivo pra ele e para a seleção chilena. Desejo sucesso a ele e ao Flamengo por todos os lindos meses que vivo no clube, sou agradecido por compartilhar esse tempo no Flamengo".