Perto do Flamengo, jogador chileno já posou nu ao lado da esposa. Confira!

Rio - Na mira do Flamengo, o jogador chileno Maurício Isla vai chegar no Rio de Janeiro acompanhado pela mulher e modelo Gala Caldirola. Recentemente, o casal deu o que falar nas redes sociais. Em maio, depois de enfrentarem uma crise na relação, os dois chegaram a postar em suas contas do Instagram fotos em que aparecem abraçados e nus. Nas legendas das imagens, o casal se declara um para o outro.



"Sentir o calor do seu corpo, o aroma da pele e o sabor dos seus beijos. Sou dessas", escreveu Gala.

Gala Caldirola publicou um Story no início da tarde desta segunda-feira e agitou os torcedores do Flamengo nas redes sociais - Reprodução No começo da tarde desta sexta-feira, Gala Caldirola publicou um Story em seu Instagram, dentro de um carro com muitas malas e com a seguinte legenda: 'Onde estamos? Onde vamos?'.

No último domingo, Marcos Braz e Bruno Spindel embarcam no último domingo em um voo para Espanha com o objetivo de agilizar a contratação do jogador. Com o Brasileirão em andamento, a cúpula rubro-negra entende que não pode perder tempo.