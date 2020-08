Após 'realizar sonhos' no futebol brasileiro, Rafinha dá coletiva de despedida no Flamengo

Rio - O lateral-direito Rafinha, de 34 anos, se despediu do Flamengo. O jogador, de 34 anos, concedeu entrevista coletiva e agradeceu a oportunidade de jogar no clube carioca. Ele acertou com o Olympiacos e vai atuar no futebol grego.

"Momento difícil para mim (emocionado). Queria agradecer por tudo. Vim pelo desafio de tentar triunfar no Brasil e consegui. Isso que ficou. Vai ficar marcado. Realizei sonhos... campeão do Brasileiro e Libertadores. Com 34 anos ainda ter mercado na Europa é um prêmio. Meus companheiros são prova de que dei meu sangue", afirmou.

Rafinha, que defendeu o Flamengo, por pouco mais de um ano, mas conquistou cinco títulos, escolheu qual o seu momento mais marcante com a camisa da equipe carioca.

"O embarque para a Libertadores e para o Mundial ninguém vai apagar. O desfile depois do título ficará marcado. Agora chegou a hora de encarar mais um desafio. É uma decisão difícil, tive que pensar muito. Tomei decisão com o coração partido. Saio com sensação de dever cumprido", disse.