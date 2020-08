Apesar de acerto com Isla, Flamengo ainda busca contratação de Guga

Rio - O Flamengo acertou a contratação do lateral-direito Mauricio Isla , chileno de 32 anos que estava livre no mercado desde maio, quando se despediu do Fenerbahçe, da Turquia. Porém, a equipe carioca ainda estaria em busca de mais um jogador para a posição. De acordo com o portal "globoesporte.com", o Rubro-negro adota otimismo em relação a Guga, do Atlético-MG.

Segundo o portal, após a partida do Galo contra o Ceará, no domingo, Guga ouviu dos agentes sobre a possibilidade e manifestou interesse na transferência para o Flamengo. O jogador é torcedor do clube carioca e comemorou o título da Libertadores do Rubro-negro no ano passado.

O Flamengo acredita que Guga é uma ótima oportunidade de mercado. O jogador tem apenas 21 anos. Segundo o portal "globoesporte,com", o clube carioca projeta oferecer 4 milhões de euros pelos direitos econômicos de Guga, que são divididos entre Galo (75%) e Avaí (25%). Os mineiros desejam no mínimo 5 milhões de euros após conversa frustrada com o Spartak de Moscou.

