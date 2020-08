Rio - O lateral-esquerdo Caio Roque acertou a rescisão de contrato com o Flamengo. Nesta quarta-feira, o atleta foi ao Ninho do Urubu para romper o compromisso que tinha com o Rubro-Negro e está livre para assinar vínculo de cinco anos com o Grupo City. A promessa de 18 anos viaja nos próximos dias para se apresentar ao Lommel SK, da Bélgica.

Conforme apurado pela reportagem, o Flamengo receberá R$ 10 milhões à vista por 50% dos direitos econômicos e mantém os outros 50%. Além disso, há metas contratuais que podem gerar ainda mais dinheiro aos cofres rubro-negros.

Caso o jogador atue pelo Manchester City, principal clube do Grupo City, o Flamengo receberá R$ 42 milhões. O número de jogos na temporada e eventuais convocações para a seleção brasileira também darão mais dinheiro para os cariocas.

O Grupo City atualmente tem nove clubes: Manchester City (Inglaterra), New York City (EUA), Melbourne City (Austrália), Yokohama Marinos (Japão), Girona (Espanha), Sichuan Jiuniu (China), Mumbai City (Índia), Montevideo City Torque (Uruguai) e Lommel SK (Bélgica).