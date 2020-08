Rio - Rafinha de saída e Mauricio Isla chegando. Esse é o panorama do Flamengo atualmente. No entanto, mesmo com a contratação do chileno, o Flamengo ainda não desistiu da contratação de Guga, do Atlético-MG. De acordo com o 'Yahoo Esporte', Sampaoli, não travou a possível saída do lateral, mas fez uma solicitação de troca ao Rubro-Negro.



Segundo o portal, o técnico do clube mineiro pediu a inclusão dos atacantes Pedro Rocha e Vitinho na negociação pelo lateral. A diretoria do Atlético-MG estuda o pedido do treinador argentino. Vitinho costuma ser aproveitado na maioria das partidas, desde a era Jorge Jesus. Já Pedro Rocha tem poucas oportunidades, mesmo após a chegada de Domènec.



Titular do Atlético-MG, Guga se destacou nas últimas temporadas pelo Avaí e foi contratado pelo clube mineiro no início de 2019. Aos 21 anos, o jogador, que é declaradamente Rubro-Negro, já disputou 48 partidas pelo Galo. O Flamengo planeja oferecer quatro milhões de euros pelo lateral, enquanto o Atlético-MG quer no mínimo cinco milhões.