Rio - As recentes atuações da dupla Bruno Henrique e Gabigol foram alvo de críticas de Petkovic. Durante o "Seleção SporTV" desta quarta-feira, o comentarista afirmou que os atacantes estão "irreconhecíveis" em campo e disse acreditar que a queda tem a ver com a saída de Jorge Jesus para o Benfica.

"Entraram numa situação realmente irreconhecível. Você não vê o Bruno Henrique ganhar uma na velocidade, e ninguém pegava ele. Era fantástico ver isso. O Gabigol está irreconhecível também. Eu acho que eles vão entrar no ritmo. Acho que é mudança de penca. A saída do Jorge Jesus mexeu muito com o elenco, a chegada do novo treinador, nova metodologia de trabalho...",afirmou o ex-jogador.

"Primeira coisa, a presença da torcida faz muita diferença. Para mim, é como se fosse jogo amistoso ou treino. Muito difícil entrar no ritmo e motivação, a não ser que seja um jogo muito importante, uma decisão. Aí sim você tem ânimo", completou Pet.