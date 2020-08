Filipe Luís admite saudade da torcida do Flamengo: 'Não é a mesma coisa'

Rio - Apesar da retomada do futebol brasileiro em meio à pandemia do novo coronavírus, a presença do público segue vetada. Em participação ao quadro 'Tino Marcos Uchôa', do ge.com, Filipe Luís revelou que está sentindo falta da torcida do Flamengo. O último jogo com apoio da torcida rubro-negra foi contra o Barcelona de Guayaquil, no dia 11 de março, quando venceu por 3 a 0, válido pela segunda rodada da fase grupos da Libertadores.

"Que saudade da torcida. Não é a mesma coisa jogar sem torcida, mas é uma coisa que fica muito marcada. Não só eu, mas todos os jogadores, a gente sente muita saudade", admitiu o jogador.



Filipe Luís também falou sobre a decisão de voltar ao Brasil para defender o Flamengo. Aos 35 anos, o lateral afirmou que o importante é ser feliz e seguir fazendo história pelo Rubro-Negro.

"Sempre tive esse receio de voltar para o Brasil, a gente sabe a pressão que existe aqui nos clubes brasileiros, mas poxa, o que eu vivi aqui no Flamengo e o quanto eu sou feliz aqui no clube… porque a gente pode ser campeão, brigar por título, perder jogos, ganhar jogos, mas o que mais importa, nesse momento, na minha carreira, é ser feliz", concluiu.