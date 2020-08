Nada de descanso! Mauricio Isla faz sua primeira atividade no Flamengo

Rio - A intensidade tomou conta do início de ciclo de Mauricio Isla no Flamengo. Horas após desembarcar no Rio de Janeiro na manhã neste sábado, o lateral-direito já começou seus trabalhos no Ninho do Urubu.



O jogador de 32 anos foi submetido a avaliações da comissão técnica e correu em um dos campos do CT. Isla, que assinou vínculo até 2022, também conheceu seus futuros companheiros do Rubro-Negro, além de ter entrado em contato pela primeira vez com o técnico Domènec Torrent.



O chileno, que vestirá a camisa 44, foi contratado pelo Flamengo com a responsabilidade de substituir Rafinha, que deixou a Gávea para defender o Olympiacos (GRE). Sua chegada ao Rio de Janeiro aconteceu na madrugada deste sábado, com direito à recepção de cerca de 30 torcedores.

