Rio - Titular absoluto do Flamengo, Rodrigo Caio sentiu a virilha no segundo tempo do clássico contra o Botafogo, neste domingo, e precisou ser substituído por Matheus Thuler. Em avaliação prévia, o departamento médico divulgou que o atleta sentiu o músculo adutor da coxa esquerda, e passará por reavaliação no Centro Treinamento, para constatar uma possível lesão.