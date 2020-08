Gabigol esclarece desentendimento com Diego Alves: 'Vontade de vencer'

Rio - O domingo de futebol começou movimentado com o clássico entre Flamengo e Botafogo. Durante o empate em 1 a 1 entre as equipes no Maracanã, Diego Alves e Gabigol tiveram uma pequena discussão no gramado e tiveram de ser afastados pelos companheiros. Após a partida, em entrevista 'SporTV', o camisa 9 afirmou que era apenas 'vontade de vencer'.



"É Flamengo, é discussão, é vontade de vencer até o final. Não conseguimos vencer, mas o time mostrou que raça e determinação não vão faltar", disse Gabriel Barbosa.



A partida estava empatada sem gols até os últimos minutos, quando Pedro Raul, de voleio, balançou as redes para o Botafogo. Dois minutos depois, o VAR foi acionado para marcar um pênalti para o Flamengo após um toque da bola no braço de Marcelo Benevenutto dentro da área. Gabriel cobrou e empatou para o Flamengo, no que foi o último lance do jogo.