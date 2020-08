Rio - O Flamengo conseguiu um empate no final da partida contra o Botafogo e segue sem agradar no Brasileiro. No entanto, o técnico Domènec Torrent continua confiante com a melhora gradativa da equipe. Em entrevista após o clássico, o técnico catalão falou o motivo das mudanças na equipe.

O treinador deixou Arrascaeta e Gerson no banco de reservas.

"Nós precisamos jogar com todos os jogadores, porque temos muitos jogos. Depois do Santos, temos a cada dois, três dias, novo jogo, e precisamos rodar os jogadores. Eu falo muito com os médicos, porque é importante saber como estão todos", disse.

Logo depois, o treinador comentou sobre a escolha de adotar um estilo de jogo diferente para o clássico contra o Alvinegro e destacou o desempenho como "melhor da equipe".

"Eu queria jogar no 4-3-3, com dois jogadores entre linhas criativos, como são Diego e Éverton Ribeiro e dois jogadores mais abertos. Acho que jogamos melhor do que da outra vez (Grêmio), mas o resultado foi o mesmo. Empatamos. Acho que foi o nosso melhor jogo aqui. Trabalhamos todos esses dias jogando um pouco diferente", e mostrou ânimo:

"Vamos mudar pouco a pouco. Precisava de jogadores com outras qualidades, dar descanso a outros jogadores, porque jogaram todas", completou.