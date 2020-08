Rio - O atacante Marinho não preocupa para a partida contra o Flamengo. Após ser substituído no clássico contra o Palmeiras, no último domingo, o camisa 11 se reapresentou no CT Rei Pelé nesta segunda-feira, foi avaliado e estará à disposição para o próximo jogo diante do Rubro-Negro, domingo, 16h, na Vila Belmiro, válida pela sexta rodada do Brasileirão.

Destaque do Santos na competição, com três gols em cinco jogos, Marinho sentiu dores na parte posterior da coxa direita no segundo tempo da derrota por 2 a 1 no clássico.



Com duas vitórias, duas derrotas e um empate, o Santos tem sete pontos e está em sexto lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo, somou cinco pontos, em cinco jogos, e ocupa a 13ª posição.