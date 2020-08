Rio - Líderes do estrelado elenco do Flamengo, os Diegos - Alves e Ribas - estão com contrato no fim e podem assinar com outra equipe a partir de janeiro. No entanto, este não é o desejo do Rubro-Negro, que busca estender o vínculo dos experientes atletas. Na coletiva de apresentação de Mauricio Isla nesta segunda-feira, o vice-presidente de futebol do clube Marcos Braz esclareceu a situação dos jogadores.



"O Diego Ribas adiantou bastante. Quando íamos conversar com o Diego Alves a gente precisou viajar. O Bruno fala sistematicamente com o seu empresário. A gente espera rapidamente que isso se acerte, e os dois Diegos inteiraram que querem ficar no Flamengo", disse Marcos Braz, que complementou:



"Os dois possuem histórias vencedoras no clube, a diretoria entende isso e sabe a importância de fazer essas renovações, mas a gente precisou fazer duas viagens que não estavam em nossa programação, para buscar o técnico e o lateral. A gente interrompeu de maneira parcial. Mas nunca interrompemos o contato para renovação", encerrou.