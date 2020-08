Rio - Após a apresentação de Mauricio Isla, nesta segunda-feira, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz permaneceu na sala de imprensa do Ninho do Urubu para responder mais perguntas dos jornalistas. Entre os temas abordados, Braz descartou 'desculpas' por maus resultados, mas admitiu que um dos problemas enfrentados pelo Flamengo, é jogar sem a presença da torcida.

"Eu não sou um homem de desculpas, o Bruno (Spindel) não é homem de desculpas, mas jogar sem a torcida do Flamengo, que é diferente, eu não estou aqui para rasgar seda para a torcida do Flamengo porque não preciso disso, nem é meu perfil. Mas jogar sem a torcida do Flamengo é difícil. Mas a gente vai trabalhar para isso vai ser vencido".



Braz também falou sobre o mau momento vivido pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro e não escondeu a expectativa de ver o time voltar a vencer e jogar bem. Mesmo assim, o vice de futebol defendeu Domènec Torrent e classificou como ‘injustas’ as comparações entre o catalão e seu antecessor no cargo, Jorge Jesus.



"A nossa expectativa não era nem de arrancada. Era de que começasse bem e continuasse bem o campeonato. Acho que é um pouco injusto comparar os cinco primeiros resultados do Jorge (Jesus) e do Domènec (Torrent). O Jorge teve 15 dias para trabalhar quando chegou e do Domènec teve quatro dias. Acho que esse tipo de comparação não é sadia para o treinador. O Jorge Jesus teve uma história aqui, muito bem escrita. Mas essa história se passou. Esse grau de comparação eu entendo, mas a gente tem que afastar isso um pouquinho do futebol”, disse Marcos Braz. “Eu entendo a dificuldade que o time está tendo agora, já estava tendo um pouco mais atrás. Mas os resultados foram bons com Jesus, ali no campeonato estadual, mas o Flamengo já não vinha com tanta excelência que vinha apresentando em 2020 antes da parada da pandemia", completou.