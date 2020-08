Mauro Cezar afirma que Domènec Torrent tem apoio reforçado no Flamengo e que Arrascaeta será advertido

Rio - O começo de trabalho de Domènec Torrent vem gerando críticas no Flamengo, porém, o espanhol conta com o apoio da diretoria. De acordo com informações do comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, o departamento de futebol entende que precisa reforçar o apoio ao treinador do Rubro-negro.

De acordo com o comentarista, existe o entendimento de que Torrent não foi bem contra o Atlético Goianiense, porém, nas demais partidas a responsabilidade por resultados aquém do esperado não foi apenas do treinador catalão.

Além disso, Arrascaeta será advertido. Em sua conta no Twitter na última segunda, o uruguaio escreveu que não está lesionado. O camisa 14 não tinha lesão e ficou de fora por opção de Domènec.

De acordo com Mauro Cezar, uma conversa com Arrascaeta sobre o episódio vai acontecer em algum momento. A advertência deverá ser branda, com o objetivo de evitar que esse tipo de manifestação se transforme em algo rotineiro.