Diego Alves recebe sondagens do exterior, mas deseja permanecer e renovar com o Flamengo

Rio - O goleiro Diego Alves, de 35 anos, um dos jogadores mais experientes do elenco está próximo do fim do seu contrato com o Flamengo. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o jogador recebeu sondagens do futebol internacional, mas deseja renovar e permanecer no Rio de Janeiro.

De acordo com o site, Diego Alves deseja um novo contrato, no mínimo, até o fim de 2022. O Flamengo, no entanto, ainda não teria definido o período da nova oferta e este seria um dos pontos a se debater, além do valor do reajuste salarial.



Diego Alves já está livre para assinar um pré-contrato com outro clube, sairia de graça e o cenário movimentou o mercado. Porém, o goleiro prioriza o Flamengo e deseja permanecer no clube que defende desde 2017.