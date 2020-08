Comentarista da ESPN afirma que Flamengo não renderia o mesmo de 2019 nem com Jorge Jesus

Rio - O começo de trabalho de Domènec Torrent no Flamengo vem rendendo críticas pela irregularidade da equipe no Brasileiro. No entanto, na opinião do comentarista da ESPN Brasil, Paulo Calçade, mesmo que Jorge Jesus tivesse permanecido no clube carioca, as coisas não seria tão simples.

"Eu creio que se o Jorge Jesus estivesse no Flamengo, o nível não seria o mesmo do ano passado. Já não estava sendo no Carioca, no retorno do futebol depois da pandemia. É muito difícil repetir o nível de 2019", afirmou.

Com cinco jogos no comando do Flamengo, Domènec Torrent conseguiu uma vitória, dois empates e duas derrotas. Neste domingo, a equipe carioca enfrenta o Santos, fora de casa.