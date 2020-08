Gabigol deve ser liberado para enfrentar o Santos, porém, Flamengo poderá ter desfalque

Rio - O Flamengo deverá contar com Gabigol no duelo do próximo domingo contra o Santos. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Venê Casagrande em seu canal no YouTube, o atacante deverá ter condições de jogo. Já o zagueiro Rodrigo Caio só deverá voltar aos gramados contra o Bahia no próximo dia 2.

O atacante tem um problema no reto femoral da coxa direita, enquanto o zagueiro lesionou o adutor da coxa esquerda. Os dois casos são considerados leves pelo departamento médico do clube, porém, Rodrigo Caio está realizando um tratamento que necessita um pouco mais de cautela.

O departamento médico do Flamengo costuma não divulgar o prazo de recuperação dos atletas lesionados. O atacante e o zagueiro já estão fazendo tratamento, o que confirma que a recuperação deles deverá ser breve.