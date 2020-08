Comentarista da Globo diz que repetição de decisões de Abel dificulta trabalho de Dome no Flamengo

Rio - O começo do trabalho de Domenec Torrent no Flamengo tem sido bem complicado. Com apenas uma vitória em cinco jogos, o treinador espanhol vem recebendo críticas de todos os lados no clube carioca. De acordo com o comentarista da Rede Globo, Paulo Vínicius Coelho, o comandante tem repetido decisões que fizeram Abel Braga receber muitas críticas no ano passado, quando comandava o Rubro-negro.

"Há contradições entre o discurso de Domenec Torrent em sua chegada e a prática, ao mudar sistema tático e funções de pelo menos seis jogadores do time titular. Há também a lembrança de que Dome repete coisas que produziram críticas ferozes no tempo de Abel Braga. Gabriel pela direita, Bruno Henrique de centroavante, De Arrascaeta no banco de reservas", disse.

PVC ainda afirmou que atitudes como a de Arrascaeta, que utilizou o seu perfil oficial no Twitter, para dizer que não havia se lesionado, após não enfrentar o Botafogo, só atrapalham ainda mais o técnico.

"A pressão excessiva depois de apenas cinco jogos atrapalha mais. Como atrapalha o tuíte de De Arrascaeta avisando a quem, supostamente, lhe pergunta se está com alguma lesão, que está 100%, em totais condições físicas. De Arrascaeta só conseguiu indicar que está chateado com a reserva e incomodado com a decisão de ir para o banco", afirmou.