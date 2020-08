Comentarista afirma que Bruno Henrique, do Flamengo, quer trabalhar novamente com Jorge Jesus

Rio - As especulações sobre uma possível ida de Bruno Henrique para o Benfica começam a crescer cada vez mais. Nesta terça-feira, durante o "Fox Sports Rádio", o comentarista Felippe Facincani afirmou que o jogador tem interesse em trabalhar novamente com Jorge Jesus. No entanto, o jornalista ressaltou que o camisa 27 não está forçando uma saída da Gávea.

"Ele quer trabalhar de novo com o Jorge Jesus, isso é um fato. Mas o que me pegou foi uma possível cláusula de 12 milhões de euros para clubes da Europa. Não é um valor absurdo para a realidade do Benfica. Pelo fato de a multa ser acessível ao clube português, o Bruno Henrique entende que não é algo impossível de se concretizar. Ele não está forçando nenhum tipo de situação para sair do Flamengo, mas ao mesmo tempo, se der negócio, ele quer trabalhar com o Jorge Jesus de novo", disse o jornalista.