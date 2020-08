Flamengo teria recusado oferta do Benfica por Bruno Henrique, afirma site português

Rio - De acordo com informações do site português ‘Record‘, o Flamengo recusou uma oferta do Benfica pelo atacante Bruno Henrique. A equipe lusitana teria oferecido uma troca pelo atacante Facundo Ferreyra e um valor menor que 10 milhões de euros pelo brasileiro.

O argentino, de 29 anos, não será aproveitado por Jorge Jesus nesta temporada e estava desde 2018 emprestado ao Espanyol. Revelado pelo Banfield, o jogador se destacou no Vélez Sársfield, quando foi campeão e artilheiro do Argentino em 2012.

Bruno Henrique é um dos principais destaques do Flamengo, desde que chegou ao clube carioca no começo do ano passado. Em 2019, foi eleito "Rei da América", após se destacar no título da Libertadores conquistado pelo clube carioca.