Patrocinador projeta ter Atlético-MG com receita igual a do Flamengo

Rio - Principal investidor do Atlético-MG, Rubens Menin quer elevar o patamar do clube. Em entrevista ao jornal "O Tempo", o empresário disse esperar que, em cinco anos, o Galo possa chegar à receita de R$ 1 bilhão, valor faturado hoje pelo Flamengo.

“A gente quer aumentar a receita do Atlético nos próximos dois anos em R$ 200 milhões, e vai ser possível. E, depois, chegar a R$ 1 bilhão, que é o que o Flamengo fatura hoje. Daqui a cinco anos, existe a possibilidade, se a gente for competente, de faturar R$ 1 bilhão. Com isso, vamos ser uma potência esportiva”, afirmou Menin.



“Vamos ter um centro de treinamento bacana, a Arena MRV, uma estrutura enxuta. Isso depende da competência, e a turma que está no Atlético está imbuída nesse princípio”, completou.